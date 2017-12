Linda Palma aprovechó entrevista para enviar mensaje matrimonial a su novio

Linda primero aseguró que uno de sus ideales es pasear. “Me encantaría viajar a Tailandia con mi hermana Maurita. También quiero viajar por carretera, con Diego, por Estados Unidos. Pero por ahora, los haré sin afán, sin estresarme”.

Por esa mención a su novio, inmediatamente, el medio le preguntó a la presentadora que si entre sus sueños también esta casarse.

En ese momento, Linda confesó que sí y aprovechó para mandarle el mensajito matrimonial al cantante.

“Sí obvio [sueño con casarme]. Espero que leas esto Diego Pulecio (risas)”, expresó la presentadora y agregó que, además, no descarta la idea de ser madre:

“Y ser mamá, no sé, hoy sueño con hijos, pero igual mañana puedo decir que no quiero. No sé qué quiera Dios”.