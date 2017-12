Famosos que cancelaron sus bodas o les devolvieron anillo de compromiso en 2017

A continuación enumeramos cuatro de las historias más sonadas de rupturas de compromisos en la farándula nacional, durante este año.

La lista la encabeza Carolina López, actriz de novelas como ‘La ley del corazón’ y ‘¿Dónde carajos está Umaña?’.

1. Carolina López (actriz)

Se comprometió con el empresario Andrés Díaz en enero, durante unas vacaciones en Australia. Al regresar a Colombia se fueron a vivir juntos, pero ella notó comportamientos de él que no le gustaron (su entonces pareja la maltrató psicológicamente, según la actriz) y que la llevaron a cancelar su matrimonio a mediados de 2017.

“Encontré una persona que no tenía ganas de crear equipo, a la que le faltaba madurar y que tenía apegos nocivos […] Creo que él requiere de una mujer que sea más de casa, sumisa y que habla poco”, manifestó la actriz a 15 Minutos, mientras en La red agregó: “Empecé a notar comportamientos donde me hacía sentir como un mueble más en la sala”.

Andrés se defendió y en ‘Muy buenos días’ aseguró: “Ella no podía pretender que me sintiera cómodo con sus excesos, con sus creencias espirituales alternativas […] con un estilo de vida que, para mí, realmente ya era fuera de mis principios, de mi crianza. Y el decirle y manifestarle que no estaba de acuerdo con este tipo de situaciones, en las cuales no quiero adentrar por respeto a ella, fue un maltrato psicológico para ella”.

Esas declaraciones ofendieron a Carolina, que luego puso otra denuncia contra Andrés porque, dijo ella, le dio cerca de $140 millones para comprar un apartamento para ambos, pero cuando terminaron él no le reintegró el dinero. El pleito terminó cuando él vendió la vivienda y la actriz recibió su plata, en noviembre, dos meses después de que La red publicara que ella ya tendría un nuevo amor: el alto ejecutivo de Caracol Radio Carlos Yepes.

The colonial tramcar restaurant #melbourne #australia Una publicación compartida de Carolina lopez (@lopezcarop) el Ene 21, 2017 at 9:44 PST

2. Valentina Lizcano (actriz y exprotagonista de novela)

Su compromiso matrimonial (que se celebró en un cumpleaños de la actriz) y noviazgo con el entrenador Rubén Baquero también terminó a mediados de 2017, luego de que se dieran cuenta qué cosas son prioridad en sus vidas.

“Teniendo esas cosas claras, las dos personas que debemos tenerlas claras, que somos Rubén y yo, tomamos la decisión madura, tranquila, consciente e inteligente de separar nuestros caminos y cada quien seguir su rumbo para cumplir sus sueños y sus metas”, explicó Valentina en junio, en Instagram.

No obstante, tiempo después la actriz señaló en una entrevista con AutoStar TV (minuto 5:54) que lo que la había ahogado era “tanta intensidad”.

En agosto se rumoró que Valentina y Ruben habían vuelto, pero eso nunca se confirmó. Y, en diciembre, a ella trataron de involucrarla amorosamente con el exprotagonista Jairo Zapata, pero la actriz afirmó que solo eran “muy buenos amigos”.

3. Daniela Vega (presentadora)

El motivo por el que que la presentadora de ‘Show Caracol’ rompió su compromiso con Guillermo Polo fueron los celos excesivos de él, reveló TVyNovelas en abril.

La pareja terminó desde finales de febrero, pocos días antes de su boda (se iban a casar a mediados de marzo, en Barranquilla), y en julio a ella ya la estaban relacionando sentimentalmente con Joaquín Sabino, empresario y hermano de la actriz Carolina Sabino.

Esa supuesta relación tampoco habría prosperado, pues las recientes ediciones impresas de las revistas TVyNovelas y Vea se asegura que Daniela ahora está saliendo con Jostin Arvili.

4. ‘Cayito Dangond’ (cantante)

Al hermano de Silvestre Dangond se le acabó su relación con Yariza Calderón cuando ella decidió devolverle el anillo de compromiso porque le encontró algunos mensajes dicientes entre él y una de sus fanáticas.

Así lo contó La red, en octubre de este año, cuando recordó que la pareja llevaba apenas un mes de haberse comprometido y varios años de relación.