Laura Acuña cuenta lo que más disfruta de su hija, y fans se identifican con ella

“Alguien me preguntó: “ Qué es lo que más disfrutas de ella”? A lo que respondí : “Amo que me necesite”, escribió Laura en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, enseguida, la presentadora hizo una especie de aclaración y añadió otra parte a su respuesta:

“Pero en realidad es que me PREFIERA sobre otras cosas o personas, eso es”.

El artículo continúa abajo

Ante esa contestación, varios de sus seguidores, especialmente mujeres que son madres o tías, se sintieron identificados con Laura y empezaron a hacer comentarios al respecto.

“Me pasa igual. Me alegra mucho que levante sus brazos hacia mí para que la cargue”, “Es lo mejor… que siempre nos prefieran”, “Un amor infinito, siempre serás su prioridad y ese amor, entrega y admiración no se iguala con nada”, “Ser mamá es lo máximo”, “Soy mamá y tía y los dos roles me fascinan; las dos me prefieren”, son algunos de los mensajes que le han escrito a la presentadora de RCN.

Esta es la tierna fotografía de Laura con Helena, en la que la famosa explica qué es lo que más disfruta de su hija. Después aparecen algunos de los comentarios que le han escrito sus fans.