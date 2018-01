‘Alerta’ cree que Caracol no le renovó contrato por denuncia de acoso sexual que hizo

Así lo dijo Juan Ricardo Lozano, más conocido como ‘Alerta’ o ‘el Cuenta huesos’, en una entrevista con La W Radio, este viernes.

Según ‘Alerta’, todo inició cuando Liliana Parra, una doctora en ciencias de la salud en el trabajo, le dijo que podía convertirse en un “líder de la búsqueda de un ambiente laboral sano y seguro” y, entonces, él comenzó “a mirar internamente qué deficiencias había en el programa [‘Sábados felices’], desde el punto de vista humorístico y administrativo”.

“Empecé a trabajar un poco, por ejemplo, sobre el tema del acoso laboral, dando ideas, metiéndonos en el cuento del tema de las oportunidades, de las recomendaciones que para los artistas da la Unesco […] En esos temas de que debemos los artistas estar en mejores condiciones e incluso los extras”, relató el humorista, y añadió que en ese proceso llegó a denunciar hasta un caso de acoso sexual:

“Llegaban los extras y eran sentados en cualquier parte y yo hablaba: ‘No, los extras deben estar en un sitio un poco más cómodo’; y, de hecho, se atendían estas solicitudes […En otra ocasión,] una mujer había sido, llamémoslo así, acosada sexualmente por un compañero y yo le dije a Juan Ignacio: ‘Mira, tengo el número de la señora que ha sido acosada’. Eso se lo envié en un ‘mail’, el 13 de septiembre del año pasado […] Todo eso ha sido como una lucha y como que esas son las consecuencias [la no renovación del contrato con Caracol] de meterme en lo que no debe ser, pero considero que los ambientes laborales deben estar sanos, dignos”.

Aparte de esas denuncias que hacía para mejorar el ambiente laboral, ‘Alerta’ recordó en la frecuencia radial otras situaciones que vivió con Velásquez.

Por ejemplo, el humorista aseguró que en octubre solicitó un permiso a Velázquez para trabajar en otro canal, en un programa de Telecafé que se transmite los domingos, y su jefe le dio el permiso, pero no escrito.

“Le dije que si me podía hacer eso por escrito, dijo que no, que no lo iba a escribir, pero que estaba autorizado. Sin embargo, cuando empezó la grabación de ‘Súper Pobre Man’, […] el director del proyecto estaba recibiendo llamadas del propio Juan Ignacio Velásquez, manifestándole que necesitaba videos, cuál era la mecánica de la grabación, cómo se estaba grabando eso, y el director pasó una carta a Telecafé, pues él no tenía por qué responder eso, que lo hiciera Telecafé”, narró ‘Alerta’ en la emisora.

Por eso, después, en el medio le preguntaron qué razones le mencionó Velásquez cuando le anunció que no le iban a renovar su contrato con Caracol. De acuerdo con ‘Alerta’, su jefe no le dio ninguna.

Entonces, en La W le contrapeguntaron que si había alguna forma de arreglar el pleito con Caracol, y al humorista se le cortó la voz, e indicó:

“Yo he hecho todo el esfuerzo. He sido humilde y he bajado la guardia. No encuentro. Me disculpan este momento, por favor, como decía García Lorca: ‘Lloro porque me siento mal’”.

Antes de eso, además, ‘Alerta’ había dicho que en su caso solicitaba la intervención del presidente de Caracol, Gonzalo Córdoba Mallarino, y explicó que no se ha reunido con Juan Ignacio Velázquez, pero sí con Dago García, vicepresidente de producción del canal.

“Ojalá nuestro presidente Gonzalo Córdoba Mallarino sea como garante de este proceso, porque falta la parte de que se me escuche. Ayer [jueves] hablamos con Dago, también, y de manera maravillosa me explicaba que a este conflicto interno entre Juan Ignacio y Juan Ricardo Lozano es bueno darle un espacio, pero ese espacio es doloroso porque yo llevo 26 años ininterrumpidos en el programa. Considero que no hay queja laboral mía, en cuanto a que he sido un cumplidor de mi deber, me he puesto la camiseta del programa. Y obviamente que esto me llena de tristeza porque he sido un competidor bastante honesto con mi trabajo”, puntualizó.

Pulzo se comunicó con Caracol, pero hasta el momento el canal no se ha pronunciado sobre este caso.