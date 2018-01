El pedo entre ‘Alerta’ y el Canal Caracol por la renovación de su contrato

Esta versión de la flatulencia fue confirmada a Pulzo desde la oficina de prensa de Juan Ricardo Lozano, en donde explicaron que el ‘Cuenta huesos’ y Caracol están por entablar conversaciones para definir su futuro en el Canal.

“Me preguntaron si tengo problemas internos, y como alguna vez me pasó un caso de una flatulencia en un ascensor de Caracol tomé eso como argumento para desviar y volver chistoso el tema”, dijo Lozano a través de un mensaje.

La fuente consultada por este medio explicó que las diferencias también radican en que Lozano “pidió un permiso para ir a un evento que organizó el Consulado de Colombia en Nueva York”, pero que cuando todo estaba listo para el viaje su jefe, Juan Ignacio Velásquez, se lo “canceló”.

Sin embargo, dice, al final se lo concedieron “a regañadientes”.

“Estoy bajo de nota. No tengo la versión de Caracol TV sobre por qué no tengo contrato, pero da rabia que una persona sea la que resuelva mi profesión. No hay una política de empresa sobre el talento. El doctor Juan Ignacio no contesta”, explicó Lozano en el mensaje.

La queja del humorista, reconocido por su personaje de ‘Alerta’ y el ‘Cuenta huesos’, entre otros, se debe a que este año no lo tuvieron en cuenta para el Festival del Humor, programa en el que dice ha participado desde que entró al Canal.

Por ahora, desde el Canal Caracol anunciaron que este jueves entregarán un pronunciamiento sobre el pedo que se armó por el contrato del cuenta chistes.