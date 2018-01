Lina Tejeiro reconoció que su relación con Andy Rivera no está en el mejor momento

“Es una relación como todas, que tiene altibajos y problemas; a veces estamos bien, otras estamos mal…”, así comenzó Lina su respuesta, cuando el medio la interrogó por cómo iba su amor con Andy.

Luego, la actriz continuó y señaló que lleva cuatro años (su aniversario es cada 6 de noviembre) con el cantante, pero sugirió que actualmente atraviesan una crisis:

“Ahorita no estamos en el mejor momento porque las agendas no nos cuadran para poder estar juntos, y eso termina distanciando mucho una relación”.

Por eso, en la revista le preguntaron que si eso la entristecía. Lina no dijo ni sí, ni no, pero por lo que contestó dio a entender que ella no está entre los principales planes de su novio, en este momento.

“El hecho de no poder estar juntos también genera una distancia; sin embargo, hemos compartido el tiempo que pudimos. Ya lo que vaya a pasar lo voy a contar yo, o él; pero ¿que si nos vamos a casar? No. ¿Vamos a tener hijos? No. ¿Tenemos planes? No. Estamos disfrutando de un noviazgo, y ni él ni yo tenemos afán de absolutamente nada. Él está enfocado en su carrera, en construir su futuro para su familia, para su mamá, para su hija, para él, y yo estoy en lo mío.

Cabe mencionar que Lina no solo habló en la entrevista de su relación con Andy. También de sus proyectos personales, como por ejemplo sus sueños de casarse “en la playa, con vestido de princesa”, y tener dos hijos; y de sus planes profesionales, entre otros, su participación en ‘La ley del corazón 2’ y su anhelo de actuar con Sofía Vergara en Hollywood.

Parte de esa diálogo fue publicado en el sitio web de Aló. Sin embargo, las declaraciones sobre lo de Andy, por ahora, únicamente se puede leer en la edición impresa.

En la web solo aparece, hasta el momento, lo que la actriz contó, de nuevo, sobre los problemas de salud que tuvo en su juventud y la vez que se fue de su casa, a los 16 años, para irse a vivir con el novio que tenía: el actor Sebastián vega.

Vea también: “Estaba decidida a que ya mi vida tenía fin”: Lina Tejeiro sobre su intento de suicidio.

En ese medio, además, le hicieron una sesión fotográfica con unos elegantes vestidos, como se aprecia en varias imágenes que Lina ha compartido en su cuenta de Instagram.