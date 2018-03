Pero su respuesta fue lo que terminó siendo una bola de nieve que creció e hizo eco hasta en medios de comunicación mexicanos.

Esto fue lo que dijo la influenciadora en el video controversial:

“Yo opino que Dios nos hizo a todos y creó al hombre y a la mujer para que el hombre esté con la mujer, y la mujer esté con el hombre, y ya (…)Lo que hayamos hecho después de eso, como hombre con hombre y mujer con mujer, considero que no está bien; sin embargo, ojo a esto, lo tolero, tengo amigos gais, tengo amigas lesbianas, las amo con todo mi corazón y si sé algo, y de lo que estoy completamente segura, es que Dios es amor, punto, y Él me llama a mí a que yo ame a la gente, sin juzgarlos (…)Yo no los cree a ellos, si alguien tiene que juzgarte a ti por ser lesbiana o por ser gay no soy yo es Dios”.