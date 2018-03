Al comienzo del video, respondiendo una pregunta Nieto aseguró que es cristiana, ya que es la religión que más encaja con su personalidad y después de esto dijo: “Hay cositas que aunque tu hagas o digas y no sean graves, cuando lo haces en redes sociales, se escuchan y se sienten más graves de lo que son”, y precisamente esto fue lo que pasó con las declaraciones que hizo en la misma grabación.

Cuando Daniel Amaya, uno de sus seguidores, le preguntó en Twitter: “¿Qué opinas de la comunidad LGBTQ siendo de una religión cristiana?”.

Además, agregó a su respuesta:

“Lo que hayamos hecho después de eso, como hombre con hombre y mujer con mujer, considero que no está bien; sin embargo, ojo a esto, lo tolero, tengo amigos gais, tengo amigas lesbianas, las amo con todo mi corazón y si sé algo, y de lo que estoy completamente segura, es que Dios es amor, punto, y Él me llama a mí a que yo ame a la gente, sin juzgarlos”.

Y justo fue ese “lo tolero” el que hizo estallar las críticas tanto de seguidores como de sus colegas, quienes se sintieron ofendidos, porque además ella es muy amiga de Javier Ramírez y Matu Garcés, quienes pertenecen a la comunidad.

Este es el video compartido, en donde a partir del minuto 11:30 se puede ver lo que dijo Nieto :

Hubo quienes la tildaron de “irresponsable” por publicar este tipo de cosas cuando ella de una u otra forma es una influencia para los más de 5 millones de seguidores que tiene en la plataforma de videos.

Estos son algunos de los comentarios de sus colegas y usuarios:

Se trata de igualdad, lo que Dios no quisiera que pasara lo castigaría, esta bien opinar pero no me parece sensato justificarse en la religión, estamos en el siglo XXI, la inquisición es historia, venimos generando cambios positivos en temas de igualdad, somos el cambio.

