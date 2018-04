La superestrella de Hollywood @willsmith llegó hace pocos minutos al Centro Histórico a rodar las primeras escenas de Gemini Man en Cartagena. El actor llegó hasta la calle Don Sancho donde durante todo el día grabarán las escenas de la cinta de Ang Lee. 📹⭐[📸: Wilfred Arias] #WillSmith #Cartagena #Cine

