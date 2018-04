JR me siento orgullosa de ti mi negrito, tu nobleza, humildad y carisma se reflejan en cada acción que realizas, “ que la gracia de Jesus, el amor De Dios y el poder del Espíritu Santo” te acompañen todos los días de tu vida, mamá orgullosa de mi niño @martineliasjr mi vestido es de @yohapaola desde que tengo 7 años su mamita a la que con amor le digo “mami yomi” me hacía mis vestidos ahora ella siguió su legado y te doy gracias por dejar que Dios resalte tu talento con nosotras @catavaron18 @cayavaron los invito a seguirla y no solo diseña decora a nivel nacional es una mujer muy completa gracias @yohapaola te queremos mucho

