Ahí, Adriana Rueda no paraba de mirarla. “Pensé que era por la televisión y que me iba a decir algo como: ‘Te ves más gorda en la pantalla’”, rememoró Pilar en El Espectador, que relató “el viacrucis” de la famosa y de la otra madre con los problemas de salud de sus hijos, este domingo.

Sin embargo, luego la presentadora supo que era por Martín, su bebé (cuya edad en ese momento era tres meses), pues Rueda había notado que el pequeño tenía síntomas parecidos a los de Jerónimo, su hijo, al que le diagnosticaron a tiempo “una alteración de la coordinación central en el cerebro” antes de que le pudiera dar una parálisis cerebral.

El artículo continúa abajo

Pilar también había visto con preocupación que su bebé —que nació cuando ella tenía 42 años— “sufría reflujo en exceso, volteaba involuntariamente el brazo izquierdo, su cuerpo solía recostarse hacia ese lado, los músculos de la cara eran muy rígidos y tenía un cachete medio caído”, pero el dictamen de la otra madre la angustiaba más, según el diario.

“Su diagnóstico sobre mi hijo me derrumbó. Me dijo qué tenía el niño, anticipó lo que me iban a decir los pediatras […] y hasta me dio el contacto del doctor Francisco Aldana. ‘Allá vas a terminar llegando’, vaticinó […] Apenas terminó de contarme su dura historia [con Jerónimo], le di toda la razón. Yo sabía que algo le pasaba a Martín. Así que tomé sus datos personales, regresé a mi mesa y me largué a llorar”, narró Pilar al medio.