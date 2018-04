Este era un intento de invitación a comprar la última edición de @larevistavea jajajajajajajaja gracias @clauserratomanager por el video jajajajajaja lo ame #Repost @clauserratomanager ・・・ Quien dijo que hay que tomarse el trabajo en serio?? Jajaja Ella es impredecible, ella es como yo digo “un parche” nos divertimos, nos reímos, hablamos muchas pendejadas, bueno ella más jajaja. Aquí un detrás de cámaras de @linatejeiro8 en acción en todo su esplendor jajajaja para la portada de @larevistavea #claudiaserratorepresentaciones

A post shared by Lina Tejeiro (@linatejeiro8) on Apr 5, 2018 at 6:51pm PDT