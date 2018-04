La viuda de Martín Elías, además, aseveró que es falso que haya hecho exigencias a Caracol como, por ejemplo, que no salgan sus infidelidades, y la primera esposa y primogénito del cantante, como indicó ‘la Negra candela’.

“Quiero manifestar a todas las personas que lo siguieron en su carrera musical y a quienes como yo no hemos superado su desaparición que esto es absolutamente falso, malintencionado y perverso. No he cedido a nadie (canal, productora o tercero) derecho alguno para hacer una obra de televisión basada en la vida de mi esposo y muchos menos imponiendo condiciones o situaciones que puedan afectar su memoria eterna o a quienes hicieron parte de su vida”, afirmó Dayana.

Eso lo hizo por medio de un comunicado, que compartió en su cuenta de Instagram y en el que agregó que, si bien cree que la vida de su fallecido esposo debe ser contada, siente que en caso de que se hiciera esta historia debe ser narrada “de manera íntegra, honesta y con el reflejo del hombre que fue”.

Este es el comunicado completo de la viuda de Martín Elías: