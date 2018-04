Inicialmente, Claudia señaló que, si “bien dicen que uno no debe hacer negocios con amigos porque si algo sale mal queda un mal sabor”, ella aceptó la propuesta porque ya había hecho otras cosas con amigos y nunca le habían quedado mal.

Nunca “hasta hace casi tres años” cuando, según relató, “un colega, a quien considero con todo y esto un ‘gran amigo’” la contactó para que trabajaran juntos en un proyecto sobre Huila, su “adorada tierra”, “el cual se realizaría con una productora de grandes amigos”.

Hasta ahí todo iba “fantástico”. Es más, “fue tan ‘de amigos’ que acordamos: ‘Si sacan al aire el comercial me pagas, si no no, no me pagas’ (esto nunca, nunca se hace, una vez tú trabajas lo saquen al aire o no te pagan)”, rememoró.

No obstante, el problema comenzó cuando el comercial finalmente salió al aire y, por eso, Claudia pidió el pago correspondiente. Su amigo le respondió que se lo daba tan pronto los contratistas le dieran la plata, que según la famosa fue “superrápido”, aunque hasta hoy ella no ha recibido nada y tampoco ha sido capaz de demandarlo ante las autoridades.

“Han pasado casi tres años después de ese 25 de octubre de 2015. Este pasado diciembre y después de más de dos años de preguntar por el pago, él mismo me dijo: ‘A más tardar el 15 de diciembre (2017) tienes la plata en tu banco’. A el sol de hoy, no solo no me ha pagado, sino que no me contesta mis mensajes, no me pone la cara (como para decir ‘oiga, qué vergüenza’”, expresó la presentadora, y continuó:

“Habló con mi abogado y pareciera que no le importó y como yo soy solo corazón no he ido a instancias legales. Pues tengo la esperanza… ¡Ojo! Es plata trabajada […] No me estoy ahogando sin ese pago, pero considero correcto, justo y legal que responda. Me molesta que las personas sean tan descarados y cara dura”.

En su denuncia, subida en su cuenta pública de Instagram, Claudia también afirmó que ella no es la única damnificada con el tema y sugirió que contó su historia porque quiere leer las opiniones de sus seguidores al respecto, pues cree que seguramente no es la única que le ha pasado algo similar.

“Un dato de fina coquetería: me cuentan mis amigos de @diptongomediagroup (la productora) que a ellos también les debe la misma cantidad considerable de dinero que a mí y que el personaje actúa exactamente igual que conmigo. ¡Que Horror! De lo último que me enteré es de que está buscando la manera de declararse en bancarrota. ¡¿What?! ¿Eso se hace? ¡Es normal?”, puntualizó en su denuncia, donde no reveló el nombre del colega que .