Según Yuri, desde sus 16 años tuvo una vida “alocada” y llena de excesos —“Tomaba mucho alcohol, fumaba y era muy ‘noviera’. Tenía amores en todos lados, y eso me causaba problemas. Yo era como los marineros: tenía un amor en cada puerto (risas)”, recordó—, que le pasaron factura a los 30 años, cuando padeció una depresión, perdió la voz por unos tumores, se le acabaron los contratos y le detectaron papiloma humano.

Esto sucedió entre 1994 y 1995, año en el que por fin le dio un vuelco a su vida, pues había aprendido la lección y, además, recibió ayuda divina y amorosa, relató la cantante, que ahora tiene 56 años, en la reciente edición impresa de la revista.

“Terminaron las grabaciones [de ‘Volver a empezar’, donde actuaba] y entré en depresión. ¡Se me cayó todo!: el cabello, las uñas, perdí la voz y estaba envejeciendo más rápido de lo normal. Luego los médicos descubrieron que tenía tumores en las cuerdas vocales, por lo que duré siete meses sin cantar ni hablar. Obvio, se me cerraron todas las puertas y no me contrataban. Lloraba todos los días. ¡Fue terrible! Intenté suicidarme [… También descubrí que tenía papiloma humano]”, rememoró y añadió:

“Nunca creí que me pudiera contagiar […] El médico me aseguró que si ese examen se hubiera demorado dos meses más en hacerse, me habría dado cáncer cervical. Con cuidados médicos y gracias al milagro que Dios hizo conmigo, puedo decir que me curé, ¡estoy sana! Estos problemas radicaron, obviamente en mis excesos. No me cuidaba en las relaciones sexuales, me consideraba adicta al sexo, y tuve mi paga”.

Además de entregarse a Dios, otra razón para salir adelante, ante las duras pruebas que le puso la vida, fue el amor de Rodrigo Espinoza, a quien conoció en Viña del Mar y con quien lleva 20 años de matrimonio.

Con Rodrigo, al principio, solo conversaban diarimanete hasta que él, que sabía de la depresión y los problemas de Yuri, le pidió que fueran novios, la visitó en México y la vio muy cambiada.

“Rodrigo vio el cambio tan grande que… ¡hasta se volvió cristiano por mí!”, dijo la asesora de ‘La voz kids’ a TVyNovelas, donde también reflexionó: