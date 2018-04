La canción escogida por Andrés Cepeda fue ‘Flor pálida’, de Fernando Borrego, famosa en la voz de Polo Montañez y, recientemente, en la de Marc Anthony. La actuación de las dos niñas y el niño fue im-pe-ca-ble. Tanto así, que todos los jueces se levantaron de sus sillas y se pusieron a bailar, incluida la mexicana Yuri, que en esta fase del programa de Caracol cumple una función de asesora.

“se me salió el corazón, es como de no creerlo… ¡perfecta!” dijo Fanny Lú al término de la presentación. “Uno bailando así se conquista a cualquiera” dijo Sebastián Yatra en clara referencia a los movimientos de Carlos Mario, pero confesó que si tuviera que escoger se iría con la “vocecita hermosa de Majo”.

Yuri, por su parte, observó que ninguno de los tres concursantes se desafinó. “Si me dijeras por quién me iría, no te lo diría”, bromeó la mexicana con Cepeda, quien debía tomar la decisión final. El cantante bogotano destacó la disciplina de Majo, Salomé y Carlos Mario, y antes de dar su veredicto dejó en claro que seguirá apoyando a los que salgan del programa.

