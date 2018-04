A partir de la noche del 30 de abril, el noticiero de RCN durará media hora, de 7:00 p.m. a 7:30 p.m., para dar paso al nuevo reality ‘Exatlón’, que tendrá un espacio de dos horas.

Frente a estos, algunos de los cambios que implementará Arango, surgió el tema de la línea editorial del noticiero, claramente uribista, que para muchos ha sido clave dentro de la crisis de rating que atraviesa el canal, pues afecta el arrastre para las producciones que vienen después en la parrilla de programación.

Al ser interrogado por La W, José Roberto aclaró primero que “todo el mundo sabe que yo tengo una afinidad y una amistad de muchisísimos años con el doctor Álvaro Uribe y, obviamente, tengo una simpatía con el Centro Democrático, aunque también saben que estoy retirado hace más de 12, 15 años de esos lares. Yo no estoy en la campaña, no participo en la campaña, no tengo nada qué ver en la campaña. Entonces, también me atribuyen eso a mí, dicen ‘ahora llegaron a reforzar esto’, pero no, no es así. Yo soy un tipo que no influyo, y la gente que ha trabajado conmigo en este sector, por ejemplo el más reciente es el periódico La República, pueden preguntar si yo influyo en alguna cosa en la parte editorial, eso es totalmente libre de los periodistas”.

Aprovechó la conversación con la emisora para decir que el canal es “plural en ese sentido, entonces vamos a ver cómo nos acaba de ir, pero vamos a tratar de ser todos los días, más, más imparciales”.

Aunque reconoce que “no voy a hacer cambiar el pensamiento de nadie”, sí tratará de que la información sea más objetiva: “lo que sí voy a implantar es un poquitico, o por lo menos sugerir, que haya más imparcialidad y oportunidad para todos”, pero afirmó que a pesar de que tienen una posición, “yo no creo que sea extrema, o por lo menos no creemos eso, y que tenga la oportunidad todo el mundo de manifestar sus opiniones, me parece lo más normal.”