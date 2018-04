La expresentadora de ‘Lo sé todo’, a través de un meme, se burló de la más reciente transmisión del programa de chismes de Caracol (este sábado), donde por segunda vez consecutiva ella fue el tema central de la emisión.

Junto a la imagen, Sara Uribe, novia oficial de Fredy Guarín y con quien vive en China, escribió:

“JAJAJAJAJA Dios mío, lo que ustedes me hacen llegar. JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA”.

JAJAJAJAJA Dios mio, lo que ustedes me hacen llegar. JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/b4bM31Mek9

La reconocida presentadora se muestra indiferente a muchos de los comentarios y no se ha pronunciado a ninguna de las revelaciones de ‘La Red’.

Por ejemplo, sobre las fotografías que publicó el programa y que demostraban el noviazgo de Sara Uribe con el hijo de ‘Don Mario’, el exnarcotraficante y exparamilitar que fue extraditado, desde diciembre y antes de volver con Guarín.

Tampoco ha mencionado nada sobre la declaración de Ardila, donde ella afirmó que se conoció con Guarín en diciembre y también vivió con él en China, antes de que regresara con Uribe.

Sin embargo, en sus redes sociales, donde es muy activa, Sara Uribe ha dejado algunos mensajes como:

Desde que la modelo, empresaria y exprotagonista empezó su relación con el exvolante de la Selección Colombia, se ha producido toda una novela. Primero fue blanco de críticas por, supuestamente, intervenir en el matrimonio del futbolista con Andreina Fiallo.

🎵 Me quedo contigo, una y mil veces 🎵 me haces sentir vivooo, tu me enloqueces 💃 pic.twitter.com/Pa1Mrv0rRL

— Sara Uribe Cadavid (@SaraUribeTV) April 27, 2018