Aunque se desconoce el aeropuerto del que hablaba la artista, el canalrcn.com refirió que la situación ocurrió a su regreso de un viaje en Europa.

En los videos (ver al final de la nota), que la misma Greeicy Rendón publicó en sus historias de esa misma red social, se puede escuchar:

“Vea, a los hombres que están en el aeropuerto, no todos. Pero a los hombres que están justo saliendo en la parte internacional, que le toca a uno sacar las maletas pesadas, enormes, ¡gracias por ser tan caballerosos! Por verlo herniándose a uno y colaborar”.

Esa grabación fue compartida en la cuenta de Instagram @estrendingviral, donde algunos usuarios aprovecharon para criticar la actitud de la famosa, como se lee en los comentarios:

Luego de salir del aeropuerto y mientras se movilizaba en un carro, Greeicy siguió hablando del incidente y sobre un rumor que habría hecho una “amiga”.

“A la amiga que salió chismeando, no sé con qué otra amiga, por el teléfono: ‘¡Se encrespó, se encrespó!’. No, yo no me encrespé, me rayé y le dije: ‘Aquí son cero caballerosos’”, dijo la caleña en otra historia.

Incluso, la cantante acusó a una “amiga” de “chismosa”, se escucha en otra grabación compartida por la página web del canal:

“Así que compañera no sea chismosa. No agrande el chisme, que yo nunca me encrespé. ¡Chismosa!”.

Luego, aclaró que ella sí puede llevar sola sus maletas, pero esta vez se indignó porque fue una mujer la que la ayudó.

“Llegué a Colombia y encontré caballerosas mujeres. Quiero aclarar, no es que yo no pueda. Yo siempre lo hago sola. Pero, en serio, tenía dos maletas muy grandes, muy pesadas, y no podía con ellas. Una mujer fue la que me ayudó, por eso me dio más rabia”.

A continuación dos videos sobre las historias de la artista caleña.

