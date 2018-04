La modelo y el futbolista se conocieron personalmente en diciembre de 2017, después de un tiempo de conversar solo a través de redes sociales. Iveth dijo en el programa que “fue como amor a primera vista”, y que ambos se presentaron a sus familias en Colombia, en una época en la que él estaba de vacaciones.

Ella recordó que, durante ese tiempo, Sara intentó buscar a Guarín mientras que él trataba de demostrarle que no le interesaba nada con ella:

“Me mostraba cuando Sara le hablaba en el teléfono o le decía ‘te amo’, o lo buscaba. A mí eso no me daba rabia, [por el contrario] me daba seguridad de lo que él estaba haciendo en ese momento”.