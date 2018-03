Ante la pregunta de Julio Sánchez Cristo la respuesta del registrador Galindo fue categórica en que no piensa abandonar su puesto. Por el contrario, defendió su gestión en que hubo plena garantía electoral sobre la elección al Congreso y aceptó que la única dificultad se presentó en esos 26 puestos de votación donde tuvieron que atender la coyuntura de los tarjetones de las consultas interpartidistas con fotocopias.

A pesar de la reiterada argumentación del registrador sobre este tema, los puntos expuestos por Sánchez Cristo no fueron resueltos en su totalidad. “No hay matriz histórica para determinar cómo van a votar los colombianos el día de las consultas, por eso hubo una distribución [de tarjetas] absolutamente proporcional”, dijo Galindo, a lo que el conductor del programa radial afirmó: “¿la última matriz histórica no es la última elección al Congreso? ¿Eso no le da a usted una dimensión de dónde vota la gente más?”, alegando que no hay que ser un genio para entender que en Bogotá vota más gente que en Magangué, donde la abstención es mucho más alta, o que en Patterson, New Jersey.

El registrador trató de minimizar el asunto diciendo que el hecho de las fotocopias se presentó en 26 de los 11.229 puestos de votación dispuestos tanto en el territorio colombiano como en el exterior, y que de todos modos reaccionaron. “Eso no es de imprimir las tarjetas en una papelería común y corriente, eso tiene unos mecanismos de seguridad”, afirmó Galindo, a lo que Sánchez Cristo respondió de manera aireada: “¿Usted con qué cara habla de mecanismos de seguridad si usted estaba invitando a la gente que hiciera fotocopias, qué mecanismos de seguridad tiene una fotocopia?”.

Tampoco hubo respuesta contundente del registrador, salvo aquella reiterada explicación de la distribución equitativa de los tarjetones, de los cuales sobraron 21 millones si se suman los que no se usaron en las consultas ganadas por Iván Duque y Gustavo Petro.

El director de La W recalcó la proyección equivocada en los tarjetones, dijo que “puso en juego la democracia colombiana” y la tachó de inaceptable los errores cometidos en la jornada electoral del 11 de marzo.