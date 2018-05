Es verdad que en esta entrevista, que se realizó fuera de Bogotá, a Eva Rey no la acompañaron los cuatro o cinco camarógrafos que suelen estar junto a ella y su invitado para no perder detalle alguno, pero no está de más recordar que la periodista española pudo entrevistar a Petro solo después de que intentara concretarlo por varias semanas, luego de que el equipo del candidato cancelara la entrevista en un par de ocasiones.

“Conseguir esta entrevista no fue fácil, con las elecciones a la vuelta de la esquina los tiempos de los candidatos son frenéticos y, con Petro, casi que no. Tras varias confirmaciones y anulaciones, nos tocó viajar a la ‘Perla del Otún’ (Pereira) […] Gracias al apoyo de su equipo, a la intensidad del nuestro y a la generosidad de Petro, se logró”, explicó Eva Rey en el comienzo del programa.

Puede que el hecho de tener que desplazarse a Pereira de manera imprevista haya dificultado las labores de producción para la entrevista con Gustavo Petro. La misma Eva Rey fue consciente de que la calidad de la imagen no era la mejor y por eso, durante el programa, se pudo apreciar un recuadro en el que la española decía: “CÁMARAS DOMÉSTICAS. Perdón por la calidad”.

Captura de pantalla - Canal RCN

Esa situación fue criticada por Gustavo Bolívar, miembro de la campaña presidencial de Gustavo Petro y senador electo, quien dedicó tres para criticar la entrevista realizada por Eva Rey:

No consiguieron un solo entrevistado que hablara bien de Petro. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 14, 2018

#SinEvasivas Ya entienden por qué @petrogustavo casi no da entrevistas? Puras encerronas. Consiguieron solo críticos de su gestión y editaron el público que lo cuestiona para disfrazar la entrevista. #PetroSinEvasivas — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 14, 2018

A @petrogustavo Lo usaron para ganar rating y denigrarlo a sus espaldas. La imagen de la cámara de la entrevista terrible y me consta que RCN tiene los mejores equipos. La imagen de los entrevistados excelente. Y no pudieron uno solo a defender su gestión. #SinEvasivas #Mal — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 14, 2018

Sin embargo, Bolívar pasó por alto que durante la entrevista se emitieron las opiniones de periodistas, congresistas y ciudadanos que no solamente se dedicaron a hablar mal de Petro.

Unos rechazaron esas versiones que tratan de encasillar a Petro como un posible presidente que se dedicaría a expropiar las propiedades de las personas más adineradas del país, otros destacaron su rol de líder político (aunque también criticaron labor como administrador en Bogotá cuando fue alcalde) y otros tantos lo defendieron de las críticas que recibe el candidato de la ‘Colombia Humana’ por usar zapatos costosos.

Hasta el momento, Eva Rey no se ha pronunciado ante las duras críticas de Bolívar.