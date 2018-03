López dijo en Twitter:

No se queden en el titular ni el resumen (puesto con venenito por Semana, no por mi). Lean la entrevista completa y discutamos sobre los argumentos, evidencias e invitación a reflexionar y encontrar caminos. Innecesarios los insultos y bajas pasiones. #SePuede https://t.co/WyS6m8PHVi — Claudia López (@ClaudiaLopez) March 16, 2018

Luego, Angélica Lozano, agregó:

Buena entrevista, que ojo para poner el titular mas amarillista posible. Había frases mejores, pero menos atrayentes. https://t.co/wOBIZmI4zP — Angélica Lozano Senado🌻10 (@AngelicaLozanoC) March 16, 2018

La verdad es que el titular de Semana refleja lo más importante: lo que López le había dicho a Petro, pero ni López ni Lozano lo pueden entender porque lo ven con sus ojos de políticas. Pero ‘Semana’ y los demás medios están al servicio de sus lectores, no de la campaña política de la Coalición Colombia, donde están ellas con Sergio Fajardo.

Probablemente, desde su perspectiva, Semana ha debido usar la siguiente frase, muy intelectual, pero ininteligible para el elector (y lector) promedio, que es el que supuestamente buscan:

“Entre más al frente estés y más insistas en ser el candidato, más vas a alienar a la mayoría de la sociedad, a galvanizarla alrededor de un extremo de derecha…”, le dijo López, según reveló, a Gustavo Petro.

¿Alienar? ¿Galvanizarla? ¿Hmm? Como para un diccionario Español-Claudia López-Claudia López Español.

Los medios son libres de privilegiar un ángulo u otro, así sean víctimas de las descalificaciones de los políticos, ¿o es que ‘amarillista’ no es una simple descalificación por no titular como ellas quieren?

Si se lee la entrevista se encuentra que lo más atractivo que tiene es lo que ella dijo a Gustavo Petro: el miedo que provacaba no solo por su estigmatización, sino por su historia y resultados.

“Yo le dije a Petro: ‘nadie en este país va a olvidar que trajiste a Hugo Chávez por primera vez. Que hasta el año pasado defendías a Maduro. Hoy como todos los políticos tratas de posar‘, de que no, mentiras, no eres tan cercano. Que la verdad es que nunca has dicho que Chávez es el líder más extraordinario’. Es que hasta la semana pasada fue incapaz de condenar y decir en una entrevista que Chávez había sido un dictador”, dijo López Semana, agregando que él (Petro) es un buen candidato, pero entre más le vaya bien, más va a asustar a los demás.

Para López, los resultados de las consultas del domingo pasado son prueba del giro a la derecha por el miedo que produce Petro, y que Sergio Fajardo no provocaría. Otra manera de decirlo: lo que se vio le domingo, en palabras de López, fue antipetrismo puro.

Y anticipó: si hay una segunda vuelta entre Duque y Petro, se va a repetir la derrota del domingo de Petro, pero 3 a 1.

Si López y Lozano quieren que se privilegie lo que ellas quieren, tal vez les va tocar hablar menos y mandar comunicados de prensa, escritos a su imagen y semejanza. Y aún así, por fortuna, va a haber periodistas que encuentren ángulos más importantes e interesantes que con los que ellas titularon.