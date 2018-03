“Tengo una buena opinión personal de él, me parece que es una persona inteligente, formada, estudiosa y que todas esas virtudes son buenas para un gobernante”, dijo el periodista en entrevista con Vicky Dávila, en La W.

Sin embargo, una razón por la que a Coronell no le ‘suena’ Duque es porque le preocupa que se convierta en un instrumento del expresidente Álvaro Uribe. (Vea también: Uribe niega nexo con Cambridge Analytics y llama a Yohir Akerman “muchachito”)

“Eso sí sabemos lo que significa y lo que ha significado para Colombia. En la medida en que Duque pueda deslindarse de Uribe, pueda volver a Uribe únicamente un senador, creo que Colombia tendría un mejor futuro, pero desconfío mucho que eso vaya a pasar. Ni Uribe se deja sacar, ni Duque quiere sacarlo”, aseguró a La W.

La otra razón tiene que ver con que Coronell considera que Iván Duque “está verde para llegar a la Presidencia de Colombia”. Sin embargo, dice, hay momentos en las que a la gente les llegan las oportunidades sin haberlas esperado.

“La juventud así como no es una virtud especial para desempeñar un cargo, tampoco debería ser un defecto particular para no hacerlo”, sostuvo el periodista.

Esta es la entrevista completa de Coronell en La W: