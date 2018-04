“Seguro que serán 2 partidos emocionantes. Recuerdo que la última vez que nos medimos al Real Madrid con Jupp Heynckes [DT del Bayern], los eliminamos en su casa. Me parece un buen presagio”, señaló Müller en palabras destacadas por la web de su equipo.

El delantero hizo referencia a la semifinal de 2012, cuando el Bayern Múnich sacó de competencia al Madrid luego de ganarle 2-1 de local, caer de visitante por el mismo marcador e imponerse en los penaltis.

Entre tanto, Jupp Heynckes tomó con cautela la confrontación ante el elenco ‘merengue’: “Es un duelo de gigantes. Son 2 equipos con gran tradición en el fútbol europeo y mundial. Es un rival complicado para ambos. Pero no sabemos si Liverpool o Roma hubieran sido más fáciles. Hay que tomarlo como viene. No me parece un sorteo desafortunado”.

Bayern Múnich, elenco del colombiano James Rodríguez, será local el martes 24 de abril en el encuentro de ida, mientras que el choque de vuelta está programado para disputarse el martes primero de mayo en el estadio del Real Madrid.

En la otra semifinal se medirán Roma de Italia y Liverpool de Inglaterra.

