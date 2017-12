Community manager de ‘Teo’: “Quería que cambiara mi versión de los hechos”

Ovelar reveló que ‘Teo’ le echó la culpa a la persona que le manejaba las redes de haber intentado comunicarse con la mujer.

Bárcenas trabajaba como gerente de mercadeo del Junior de Barranquilla, y cuando salió de ese cargo, Gutiérrez lo buscó para ofrecerle el manejo de su imagen por redes.

Cuando llevaba aproximadamente un mes trabajando para Teo, Roberto Ovelar lo llamó para preguntarle sobre su labor de community manager, contó Bárcenas en el programa ‘En la jugada’, de RCN Radio.

Una semana más tarde, el ‘Búfalo’ se volvió a comunicar con él para comentarle que le había llegado un mensaje a su esposa, exactamente un saludo, “ola”, sin la letra h.

El paraguayo le comentó que después de confrontar a Teófilo, este responsabilizó del mensaje a su empleado de redes sociales. “Que él no había sido, que ya le llamó la atención, que ya le pegó”, le habría dicho ‘Teo’ a Ovelar, quien, según Bárcenas, le creyó al periodista por su amistad de tiempo atrás y su profesionalismo.

Al respecto, en ‘En la jugada’, el comunicador se defendió:

“Sería muy estúpido de mi parte mandarle un mensaje a otra persona desde la cuenta de un cliente mío”

Según Bárcenas, ese incidente ocurrió hace cerca de tres meses y hace aproximadamente mes y medio dejó de trabajar con Gutiérrez.

“Quería que yo cambiara la versión como si yo no trabajara con él, así como quería que yo cambiara la versión de Ovelar, diciendo que todo era mentira”, explicó sobre lo que finalmente habría sentenciado su salida del cargo.

“Él, muy grosero, me dice: ‘¿Cuánto te debo?’. ‘Tranquilo, este no es un tema de cuánto me debes, dejemos esa cosa así ‘. Y yo seguí con mi camino”, agregó el periodista.

Las declaraciones del comunicador se dan después de que el padre de Teófilo, en el programa radial ‘El Show del Deporte’, citado por Habla Deportes, aseguró que su hijo le había contado la versión del mensaje enviado por el community mánager.

También dejó en el aire la posibilidad de un probable ‘hackeo’ a las cuentas en redes del delantero.

“Cuando el papá del jugador llega y sale a decir eso, no se da cuenta de la magnitud de persona que tiene de hijo”, sentencia Bárcenas.

El comunicador aclara que pese a que lo despidieron del Junior, no pensaría nunca en buscar desestabilizarlo pues es el equipo que ha amado toda su vida.

Escuche la entrevista completa desde el tiempo 1:02:02 al 1:12:10: