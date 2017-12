Ovelar se despide de Junior y confirma que “compañero” sí le escribió a su esposa

El ‘Bufalo’, queriendo no justificar su flojo rendimiento en el semestre (hizo solo 4 goles, 1 por Liga y 3 por Copa), explicó en su Instagram lo que quiso decir con la frase “Sí, pasó algo” a un medio radial en su país, con la que al parecer justificaba su deseo de salir del Junior de Barranquilla.

Comentó que, hace unos meses, su esposa le comentó de una solicitud de mensaje por parte de la red social oficial de un compañero del equipo ‘tiburon’. “Luego de que mi señora me notificara de la situación, me le acerqué muy amablemente y le mostré en el acto el mensaje que había llegado, a lo que él me manifestó que no fue él, que él no tiene el tiempo suficiente de estar metido en redes y por tal motivo tiene una persona que la maneja con su autorización”, relató el atacante.

El artículo continúa abajo

Ovelar señala que luego descubrió que la persona que le maneja las redes al “compañero” era conocida suya de hace varios años. Decidió enfrentarlo, pero este también negó haber sido el que le escribió a su esposa.

“Pasado todo esto, hasta hoy es el día que la situación nunca quedó clara y jamás hubo la intención adecuada de la otra parte para aclarar”, dice el jugador, que reconoce que la situación perjudicó el ambiente en la plantilla:

“En mi caso me sentí ofendido, porque considero que para llevar una convivencia armoniosa lo primero es el RESPETO y a mi criterio, de esto no hubo ni el más mínimo”

Aseguró que prefirió contar lo sucedido después de que salir de Barranquilla, para no sobreponer los intereses personales sobre los deportivos del Junior.

De igual forma, señaló a quienes califica de “personas inescrupulosas”, que habrían publicado audios y mensajes falsos para crearle un escándalo en su vida personal, del cual advierte que no volverá a hablar.

Este fue el mensaje completo publicado en Instagram:

Este jueves se conoció que Ovelar pasó los exámenes médicos con Millonarios para convertirse en nuevo refuerzo del conjunto ‘embajador’ para 2018. Sería anunciado oficialmente la próxima semana.