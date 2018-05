En un comunicado emitido en su página web, el Rangers se mostró “encantado” de poder confirmar lo que se había convertido en un rumor a gritos en los últimos días en el fútbol británico, y es que Gerrard se había tornado en el favorito número uno al banquillo escocés desde la marcha de Graeme Murty.

Ahora, tras una exitosa trayectoria en Liverpool, con el que levantó la Liga de Campeones, pero se quedó con la espina de conquistar la Premier League, el exjugador inglés comienza su vida en los banquillos con la tarea de levantar al Rangers, vencido este año por sus rivales del Celtic tanto en la Copa como en la Liga escocesas.

“Para mí es un honor convertirme en el próximo entrenador del Rangers. Tengo un enorme respeto por este equipo y por su historia y tradición. No puedo esperar para empezar este nuevo viaje”, apuntó Gerrard:

#RangersFC are delighted to confirm that Steven Gerrard has agreed to become the new manager of the Club. pic.twitter.com/uUOVnJWI7I

— Rangers Football Club (@RangersFC) May 4, 2018