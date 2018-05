En esta se apreciaba una imagen con jugadores de los 2 equipos finalistas y una leyenda que decía Temporada 2017/2018 – Ganador, Liverpool, con el escudo de los Reds sobresaliendo dentro del gráfico:

El Diario AS destaca que la imagen no era sencilla de encontrar. “Se trata de la página dedicada a repasar la temporada 2017-18 de la Champions dentro de la sección ‘Historia’, es decir, un contenido que, aunque existe y está publicado, no se contempla que los usuarios puedan llegar a ella hasta que haya finalizado la competición”, dice el medio.

Lo más probable es que se trata de alguna prueba que los administradores de la página estuvieron realizando; sin embargo, como destaca ESPN, la publicación seguro pudo molestar a los aficionados del Real Madrid, al ver a su equipo ‘perdiendo’ la final sin disputarla.