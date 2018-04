“En una piscina así no me meto”, había dicho Sofía Gómez a comienzos de abril luego de conocerse fotos y videos en los que se apreciaba el color verde del agua y la suciedad al fondo del escenario que meses atrás había acogido las competencias de los Juegos Bolivarianos.

Tras la polémica, en medio de la cual las autoridades de Santa Marta y de la Federación se defendieron afirmando que el estado de la piscina no representaba peligro para la integridad de los deportistas, y mientras 17 de estos se reportaban enfermos, la pileta recuperó su tono habitual.

En esa medida, la apneísta pereirana se hizo presente este fin de semana en suelo samario y citada por Caracol Radio mostró su satisfacción por la mejoría del escenario:

“Esta piscina es espectacular, sus aguas, su temperatura; me alegra mucho que se hayan superado todos los percances y que los samarios tengan este escenario tan bello para explotar este deporte y tengan muchos campeones. No me podía quedar por fuera y vine a estrenar piscina”