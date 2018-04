Luego de un día de incertidumbre, las redes sociales del equipo del principado dieron buenas nuevas a la afición colombiana que no se quiere perder al ‘Tigre’ en el Mundial de Rusia:

“El viernes, en el entrenamiento, pateó un penalti y sintió el dolor; luego, el sábado, en el calentamiento previo al partido, la molestia se reactivó”, explicó el técnico Leonardo Jardim el porqué de la baja de Radamel.

De igual forma, el propio Falcao dio buen parte sobre su estado físico y dio a entender que estará disponible para jugar el próximo fin de semana:

Gracias por los mensajes. Estoy bien. En el transcurso de la semana me uniré al grupo para preparar el partido del fin de semana ante Amiens. 👍 //

Thank you for the messages. I’m fine. During the next days I will join the the group in order to prepare the game against Amiens.

— Radamel Falcao (@FALCAO) April 23, 2018