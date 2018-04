La página web de Roma comercializó las entradas incluso con fecha establecida, el 2 de mayo, día en el que se jugará el choque de vuelta de esta serie, ya que el compromiso de ida será en suelo inglés el 24 de abril.

Así lo denunciaron diarios ingleses, entre ellos ‘The Sun’, el cual publicó capturas de pantalla que hicieron algunos internautas de la página del equipo romano, en donde se ofrecían los tiquetes antes del sorteo efectuado en Nyon, Suiza.

En la otra semifinal, Real Madrid de España se medirá con Bayern Múnich de Alemania.

Roma are selling tickets for champions league against Liverpool and the draw ain't even done yet, knew the #championsleague draw is set up pic.twitter.com/5lqJAc24vr

If this is true, it's a sad day for football, roma's website selling tickets for the champions leauge semi final a day before the draw is made. Time will tell pic.twitter.com/YIfAKZG1U2

— Aaron O Donnell (@corkey112) April 13, 2018