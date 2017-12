Por culpa de Carrascal, Millonarios tendría que pagar más dinero por Santiago Montoya

“Él entró en el negocio, pero me cuentan que se está haciendo rogar. Pero nosotros hemos convenido con Millonarios que, si él no viene, ellos nos dan una suma de dinero. Pero ellos aspiran a que él venga al Tolima porque ellos no lo tienen en sus planes”, aseguró Camargo, presidente del Deportes Tolima, en una entrevista a Caracol Radio recogida por el portal Futbolred.

Es importante precisar que las complicaciones que está interponiendo Carrascal no van a afectar la llegada de Montoya a Millonarios, que se hará oficial la próxima semana.

Carrascal es jugador de Millonarios y el club embajador quiere que él se vaya definitivamente al Tolima como parte de pago en la negociación que traerá a Santiago Montoya al actual campeón.

Si Carrascal insiste en no querer jugar en el Tolima, Millonarios tendría que pagar una suma de dinero más alta a la acordada hace unos días con el club ‘pijao’ y buscarle equipo a Carrascal. Lo que está claro es que Miguel Ángel Russo no lo tiene entre sus planes y, por tanto, el volante no jugará en Millonarios el próximo semestre.