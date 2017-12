Por qué Armani incumplirá promesa de seguir para siempre en Nacional, según líder barrista

Hoy en el entrenamiento de Nacional tuve una conversación histórica con Franco Armani. A parte de contarme sobre su nacionalización y su sueño de atajar en la selección Colombia y poder ir al Mundial, al preguntarle sobre su futuro en Nacional, me respondió que él quería quedarse en Nacional de por vida. Yo ya había sido testigo cercano de cuando renunció a irse River, es decir a uno de los más grandes de su país y por más dinero, situación con la cual nos quedó clara su amor por Nacional, pero esta vez su respuesta me dejó aún más sin palabras. Al insistirle y preguntarle si era en serio, me respondió entonces literalmente: "Yo me quiero quedar de por vida en Nacional, la verdad me daría mucho dolor irme y acá soy muy feliz, sé que en otros lados podría ganar mejor, pero no hay plata ni equipo en el mundo que valga el afecto de un pueblo, el cariño a una ciudad y el amor que le tengo a este equipo y a su hinchada donde llegué sin nada y ahora lo tengo todo, ahora todo depende de los directivos". Si esto quiere el ídolo más grande de todos, entonces que así sea! -Franco, puedo publicar esto que me acabas de contar? -Dale Pipe, que la gente sepa que yo no me quiero ir de acá nunca, porque soy muy feliz en Nacional. @francoarmani34

