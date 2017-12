Liga Premier tendrá 20 partidos del 30 de diciembre al 4 de enero

A continuación, la programación que la máxima categoría del fútbol de Inglaterra tendrá para el puente que marcará el cambio de año:

FECHA 21

Sábado 30 de diciembre

10:00 a.m. – Bournemouth vs. Everton

10:00 a.m. – Chelsea vs. Stoke City

10:00 a.m. – Huddersfield vs. Burnley

10:00 a.m. – Liverpool vs. Leicester

10:00 a.m. – Newcastle vs. Brighton

10:00 a.m. – Watford vs. Swansea

12:30 p.m. – Manchester United vs. Southampton

Domingo 31 de diciembre

7:00 a.m. – Crystal Palace vs. Manchester City

11:30 a.m. – West Bromwich vs. Arsenal

Jueves 4 de enero

3:00 p.m. – Tottenham vs. West Ham

El artículo continúa abajo

FECHA 22

Lunes 1 de enero

7:30 a.m. – Brighton vs. Bournemouth

10:00 a.m. – Burnley vs. Liverpool

10:00 a.m. – Leicester vs. Huddersfield

10:00 a.m. – Stoke vs. Newcastle

12:30 p.m. – Everton vs. Manchester United

Martes 2 de enero

2:45 p.m. – Southampton vs. Crystal Palace

2:45 p.m. – Swansea vs. Tottenham

2:45 p.m. – West Ham vs. West Bromwinch

3:00 p.m. – Manchester City vs. Watford

Miércoles 3 de enero

3:00 p.m. – Arsenal vs. Chelsea

Así marcha la tabla de posiciones: