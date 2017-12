“Lo de Ovelar y ‘Teo’ viene desde hace rato; pero no perdimos por eso”: Comesaña

“No perdimos [ante Flamengo y América] por eso… Si fuera por eso, hubiéramos perdido desde antes porque ese tema viene desde hace rato”, enfatizó el estratega en declaraciones recopiladas por el diario El Heraldo de Barranquilla.

Y añadió que en la cancha los 2 futbolistas no tuvieron inconvenientes entre sí: “No vi que Ovelar y ‘Teo’ no se pasaran la pelota. Nunca vi distanciamiento, no vi que no se hablaran. Se hablaban en la concentración”.

Por otra parte, opinó que se magnificó el hecho de que Teófilo Gutiérrez le hubiese enviado un supuesto mensaje a la esposa del paraguayo Roberto Ovelar diciéndole “hola”.

El artículo continúa abajo

“Pensar que le dijo ‘hola’ para una u otra cosa, no sé; me parece que no es tampoco para una cosa así… [Ovelar] está fuera de su país y esto lo pudo llevar a darle mayor trascendencia o más publicidad de lo que uno debe darle a un tema de esos”, agregó.

Y con relación a la aparente ruptura de James Sánchez, también jugador de Junior, con su esposa por culpa de Gutiérrez, como lo denunció el periodista Hugo Illera, Julio Comesaña aseveró: “Nunca vi ninguna prueba determinante de que ocurrió algo”.