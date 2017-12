James Sánchez desmiente separación de su pareja por culpa de ‘Teo’

Siempre he tratado de mantenerme al margen de cada situación, como ser humano tengo limites porque soy YO quien siente y quien lo vive cada segundo. Han llegado personas aportar o decir COSAS QUE NO SON, te juzgan y buscan una mala conclusión sin ni siquiera darte la oportunidad de hablar o pedir permiso para saber si es verdad o mentira. Es difícil vivir un presente cuando hay personas reviviendo un pasado cada mes que me afecta no solo a mí sino a mi familia y hasta a mi entorno. Pasan por encima de la dignidad , privacidad de la familia, del hogar y hasta ponen en duda de lo que se es como mujer haciendo “aportes” de factores externos. El habla de los medios, los fantasmas del tema y las personas que juzgan por alguna CONVENIENCIA lo han vuelto una Bola de nieve pero tengo claro que cada quien decide vivir su vida y ante los ojos de quien la vive. No soy perfecta pero yo vivo la mía ante los ojos de Dios porque solo él conoce las intenciones de mi corazón. En Dios no hay que desgastarse tratando de probar lo que se hizo, lo que se hace y lo que se ES porque El es REALISTA! Y pongo FIN a un tema tan POBRE, IRRESPETUOSO y VACÍO qué tal vez a personas les llena el Corazón, tristemente. Dios levanta en medio de Cualquier circunstancia y será transformada a favor . 🙌🏻

A post shared by ♛KariCruz♛ (@cruz3863) on Dec 13, 2017 at 10:40am PST