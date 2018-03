“Simplemente van a robar, van por su víctima o por su trofeo que es a bicicleta en este caso y lo que puedan llevarse de objetos personales, y no les importa si la persona queda herida, malherida o muerta”, declaró Sevilla en entrevista con el programa ‘El Alargue’, de Caracol Radio.

En cuanto a la posibilidad de perdonar a quienes lo atacaron (que no han sido capturados ni identificados), el ciclista no se atrevió a dar un sí, resaltando la agresividad con la que fue atacado, a tal punto que terminó con una incapacidad de 3 meses sin poder practicar su deporte:

“Uno puede perdonar a una gente que cometió un error, que se equivoca en un accidente de tráfico y te atropella porque se ha confundido. Pero en ese atentado que me hicieron, no sé. Gente mala, sin escrúpulos, sin conciencia, no sé qué decirte”