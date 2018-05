Pajón, de 26 años, sufrió una fuerte caída el domingo en la semifinal de la Copa Mundo de la disciplina disputada en Papendal, Holanda, luego de chocarse con otra competidora y quedarse sin frenos.

La deportista fue trasladada de inmediato a un hospital con muestras de dolor, aunque en un principio se creía que la lesión no era de gravedad.

La laureada bicicrosista se perderá el XXIII Campeonato Mundial de Ciclismo BMX que se disputará entre el 23 y 27 de mayo en Azerbaiyán, en el que partía como favorita, así como los Suramericanos en Cochabamba, Bolivia, y los Centroamericanos en Barranquilla.

La recuperación de este tipo de lesiones es de entre 6 y 8 meses según la gravedad, de acuerdo con los especialistas.

Pajón se coronó primero en Londres-2012 y repitió el oro olímpico en Rio-2016. También se ha colgado la dorada en los Juegos Panamericanos de Guadalajara-2011, ha sido 18 veces campeona mundial de BMX y ha obtenido ocho oros en la Copa Mundo de la especialidad.

La colombiana, que el año pasado debutó en ciclismo de pista, había visto mermado su rendimiento en la Copa Mundo de su especialidad disputada en abril en Francia, tras contraer mononucleosis, una infección viral conocida como la “enfermedad del beso”.

Mariana narró cómo se lesionó en Holanda y fue poco después de partir, donde se enredó con una competidora holandesa, lo cual le hizo poner pie en tierra y fue en ese momento donde sintió que se había lastimado la rodilla, para luego rodar por el piso.

Este es el mensaje de la bicicrosista paisa:

Y es que la vida no va en cómo sobrevivir a la tormenta, sino en cómo bailar bajo la lluvia.

Gracias por la energía positiva que he recibido, este es un nuevo reto que la vida me puso y que estoy dispuesta a afrontarlo con toda. Cuento con un gran equipo de triunfo desde ya💛💙❤ pic.twitter.com/bImjAQdAot

— Mariana Pajon (@marianapajon) 8 de mayo de 2018