“Cuando comenzaron los ataques, después del km 10, no pude seguir el ritmo de los chinos y japoneses porque el calor y la humedad me afectaron. Me dieron calambres estomacales y eso me mermó y perdí el ritmo”, explicó Arévalo en declaraciones recogidas por Running Colombia.

Por su parte, Soto también lamentó las condiciones climáticas desfavorables que se presentaron. “Las expectativas eran mejores, pero el clima no ayudó, la humedad nos perjudicó. Si ven, los favoritos se fueron al piso, no terminaron adelante”, afirmó.

El ganador de la prueba fue Koki Ikeda. El japonés logró un tiempo de 1 hora 21 minutos 13 segundos y entró en la meta con nueve segundos de ventaja sobre el chino Kaihua Wang, con quien mantuvo una lucha codo a codo durante gran parte de la prueba.

Por otro lado, en la prueba de los 10 km de las damas juveniles la colombiana Laura Chalarca fue novena y rompió su propia marca persona con un tiempo de 45 minutos y 13 segundos.

Y en la categoría de 20 kilómetros damas mayores, Lorena Arenas fue decimoquinta y completó el cuarteto de colombiano en el top-15 del mundial de marcha.

