Arias, atleta del Equipo Porvenir, sufrió un ataque de hipotermia a la altura del kilómetro 16, en donde tuvo que abandonar la carrera.

Sin embargo, no fue la única deportista de élite en retirarse, ya que suerte similar tuvieron más de 20 atletas de élite, entre ellos: el local Gallen Rupp, campeón de la Maratón de Chicago 2017; Lelisa Desisa, de Etiopia, campeón de Boston en 2013 y 2015; Deena Kastor, de EE.UU., medallista olímpica de maratón; Caroline Rotich, de Kenia, ganadora en Boston 2015 y la mexicana Madaí Pérez, entre otros.

“Estoy muy adolorida en todo el cuerpo, entré en hipotermia, los músculos me saltaban, no podía ver, no podía hablar”, contó Arias luego de recuperarse.