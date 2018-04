Ambos se impusieron bajó difíciles condiciones climáticas por cuenta de la lluvia. Kawauchi lo hizo superando al vigente campeón, el keniano Geoffre Kirui, sacándole un minuto y 31 segundos de ventaja e imponiéndose en línea de meta con registro 2 horas 15 minutos y 54 segundos.

#BREAKING MEN'S BOSTON MARATHON WINNER! Yuki Kawauchi wins the men's #BostonMarathon becoming first Japanese man to win since 1987. #YukiKawauchi #Japan pic.twitter.com/hgIaUxRsRc

“Para mí, estas eran las mejores condiciones posibles”, fueron las palabras del ganador.

Es el primer título en Boston para el nipón, el quinto consecutivo en maratón y el cuarto en la presente temporada.

Por su parte, Desiree Linden tomó el liderato de la prueba femenina a la altura del kilómetro 35 y decidió no mirar hacia atrás hasta cruzar la línea de meta como vencedora, por una diferencia de 4 minutos y 11 segundos respecto a la segunda plaza:

Desiree Linden has won the Elite Women's race at #BostonMarathon, the first American woman to win in 33 years! Unofficial time of 2:39:54! pic.twitter.com/zc5ICvAi9R

