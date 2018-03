Montoya debutará en las 24 Horas en este 2018 haciendo equipo junto a Will Owen y Hugo de Sadeleer, destacó el comunicado de la escuadra con la que acaba de firmar el bogotano para la carrera que se disputará el próximo sábado 16 de junio.

“Estoy muy entusiasmado con la oportunidad de experimentar en Le Mans y estoy ansioso por unirme al United Autosports después de que tuvieron un final tan fuerte en Le Mans el año pasado. Siempre he visto la carrera, así que estoy muy feliz de finalmente formar parte de ella. Con suerte, podemos tener una oportunidad de ganar”, declaró Juan Pablo.

We are thrilled to welcome @jpmontoya to the team for the @24hoursoflemans. Read the full story here: https://t.co/C7umJgnuxz #BeUnited pic.twitter.com/8R1FtXbsPX

