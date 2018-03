Medios nacionales como AS Colombia, Futbolred y Goal Colombia analizaron cuáles jugadores que eran duda incrementaron sus opciones de asistir a la Copa del Mundo, al igual que los que no tuvieron un buen rendimiento en la última semana y ahora no tienen segura su asistencia al certamen.

Los que subieron:

Johan Mojica: le bastó su presentación ante Australia para dejar gratas impresiones y meterse entre los posibles mundialistas. “Talento, fondo y velocidad por la banda izquierda lo avalan como reemplazo natural de Fabra. Puede incluso superarlo, pues juega de lateral y de volante”, dijo Futbolred.

Mateus Uribe: a criterio del portal Goal, fue el mejor jugador de Colombia en los 2 amistosos. Coincide con Futbolred en que se trata de un elemento polifuncional que le aporta a la Tricolor en marca y ataque.

Miguel Borja: pese a que no le entró el gol de ninguna manera, ni siquiera de penalti, sus 45 minutos frente a los australianos en los que generó 5 opciones claras de anotar le permiten sumar millas hacia Rusia.

Jéfferson Lerma: se considera certeza en la nómina del Mundial gracias a su buen trabajo en la primera línea de volantes y a que también puede desempeñarse como lateral derecho para servir de alternativa a Santiago Arias.

Otros nombres que se destacaron según los portales especializados fueron Wílmar Barrios, José Heriberto Izquierdo y Juan Fernando Quintero.

Los que bajaron

Bernardo Espinosa: su llamado a esta convocatoria hizo pensar que posiblemente se le daría el milagro de ir a Rusia. Sin embargo, no recibió la oportunidad de jugar. “Ni siquiera entró cuando (Óscar) Murillo se lesionó en la segunda parte ante Australia”, resaltó AS Colombia.

Carlos Bacca: “Aunque su entrega y sacrificio son admirables, la velocidad y definición de otros delanteros lo tiene en riesgo”, analiza Futbolred sobre el atacante que tuvo la oportunidad de disputar ambos amistosos, y aun así sus opciones de gol escasearon.

Abel Aguilar: los medios resaltan que perdió el examen ante los franceses y australianos, donde fue titular. Sin embargo, también coinciden en que gracias a la confianza del técnico Pékerman, quien confía en su experiencia, no se perderá Rusia 2018.

A esta lista también podrían sumarse Giovanni Moreno, quien recibió muy pocos minutos, al igual que Yimmi Chará, que además del poco tiempo de juego no estuvo en su mejor nivel.

¿Qué sigue?

Gol Caracol recuerda que ahora los jugadores regresarán a sus clubes y entre el 19 y 20 de mayo se concentrarán en Bogotá los 35 jugadores preseleccionados por José Pékerman.

En la capital permanecerán hasta el día 24 y partirán hacia una ciudad (aún por definir) al interior del país donde se realizará la despedida de la afición ante un rival aún desconocido; el 29 volarán hacia Milán, donde enfrentarán a Egipto el día primero de junio. Tres días más tarde se conocerán los 23 nombres de los jugadores que seguirán el viaje hasta Rusia.