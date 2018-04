“No sé qué decir porque no tengo nada que aclarar; esto es parte de un juego sucio”, explicó en su programa radial Alejandro Fantino, señalado de estas prácticas por la también presentadora Natacha Jaitt.

Y añadió que todo se debe a que en el espacio de televisión que conduce en las noches, llamado‘Animales sueltos’ y dedicado a la actualidad argentina, “nos hemos metido con gente complicada, como jueces, y eso se devuelve en cosas como estas”.

Por otra parte, enfatizó que el apartamento allanado, al cual serían llevados los chicos abusados, no fue el suyo: “Coincide que tengo un apartamento en la misma dirección de donde hicieron el allanamiento, pero no fue el mío. No me allanaron nada”.

Además, dijo que nunca habla de los señalamientos que le hacen en medios, pero que ahora se vio obligado a responder:

“Dicen que me gustan los hombres, que salgo con travestis y van a seguir diciendo cosas de mí, cualquier cosa. Eso lo aguanto porque no me ofende, salvo lo que tiene que ver con la perversión y la pedofilia”.

Finalmente, aseguró que buscará a los responsables de las acusaciones: “No me voy a enojar con quién lo dijo, sé quién está detrás, estoy cerca y van a volar por el aire, no les tengo miedo… Si de algo estoy tranquilo es de mi entereza moral”, concluyó.

