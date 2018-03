Luego de pasar la meta, Viviani se sentó en el suelo, y abrazado a sus piernas lloró por no haber conseguido el triunfo.

A un kilómetro de la meta, unos 30 ciclistas tomaron la ventaja sobre el resto. Sin embargo, fue a pocos metros de la llegada donde se presentó el esprint en el que la velocidad del eslovaco dejó por detrás al grupo que le acompañaba.

La ira del italiano se ve cuando choca sus manos con el manubrio, inmediatamente después de cruzar la meta.

For the third time our champion: @petosagan ! 🥇 #GWE18 #7racesinFlandersFIelds pic.twitter.com/y0VSN9QaHd

— GentWevelgem (@GentWevelgem) March 25, 2018