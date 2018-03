El español José Joaquín Rojas cayó y se llevó a Bernal por delante, a pocos kilómetros de la meta. El deportista del equipo Sky fue trasladado en ambulancia y no pudo terminar la etapa.

A la expectativa por el estado de salud, el ‘escarabajo’ publicó una foto suya en la que asegura que está bien.

El equipo Sky confirmó que el joven fue sometido a una radiografía y su hombro seguirá en estudios médicos.

REPORT: We've got an update on @Eganbernal who suffered an unlucky end to an incredible performance at #VoltaCatalunya

📝 > https://t.co/QicDbSKBjF pic.twitter.com/V5fr1RDz5n

— Team Sky (@TeamSky) March 25, 2018