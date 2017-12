Confuso choque entre carro de Mariana Pajón y moto en parqueadero de centro comercial

El caso se conoció por una denuncia que hizo en RCN Radio Ximena Rodríguez, trabajadora de un local del complejo comercial que resultó lesionada. El centro comercial no fue identificado por ella ni por la emisora.

“Yo hice el pare y seguí derecho para coger la vía. Ella (Pajón) pasó muy rápido y la moto me cayó encima”, le dijo Rodríguez a la frecuencia radial.

“Ella bajó la ventanita y yo vi que era Mariana Pajón. Ni si quiera me dijo ‘¿cómo te llamas?’, nada. Simplemente me dijo: ‘¿Te pasó algo?’. Yo me levanté el buzo y en el momento eran raspones. Pero cuando llegué a mi casa, el codo superinflamado, la cadera, la pierna”, agregó la joven afectada a RCN Radio.

La emisora dice, con base en los testimonios que recogió de la afectada, que Pajón también le habría sugerido evitar llamar a la Secretaría de Movilidad.

“Lo que se tuvo que hacer fue llamar el Tránsito y no correr la moto así. Porque en ningún momento yo levanté mi moto, sino que los acompañantes de ella fueron los que movilizaron la moto”, agregó Rodríguez en Blu Radio. “En ningún momento ella me preguntó mis datos. Si yo hubiese sido la culpable, bueno, yo debo de estar pendiente, pues para que ella me responda. Pero no. Todo pasó en menos de 5 minutos”.

Esa versión sobre no llamar a Tránsito la admitió Miguel Pajón, hermano de la bicicrocista y mánager suyo, que dio en esa emisora su versión de por qué Mariana evitó llamar a los agentes de Tránsito.

De acurdo con él, Mariana le dijo a la motociclista: “Mira, si quieres llamamos al Tránsito, pero la culpabilidad sobre eso va a ser tuya y vas a tener que pagar el arreglo de la puerta del carro. Pues si quieren sigan tranquilas, yo puedo asumir mis Daños. Vayan tranquilas, si no les pasó nada. Si no necesitan ninguna asistencia, vayan tranquilas y yo arreglo mi vehículo”.

También responsabilizó del hecho a la empleada afectada, a quien señaló de ser la responsable de haber omitido la señal de pare.

“Una moto sale del parqueadero de motos sin atender una señal de pare que hay ahí, y pues la precaución que uno debe hacer… La moto, según me dice Mariana, lo que le dice la conductora era que miró hacia un lado, pero no miró hacia el otro, en la dirección en la que venía Mariana, sale derecho, se atraviesa en la vía por la que Mariana venía transitando y golpea la camioneta de Mariana en la puerta del conductor”, contó Miguel Pajón en Blu Radio.

Aunque, según su hermano, Mariana no es responsable, ella prefirió pagar los costos del daño en la puerta delantera y en el guardabarros del vehículo. No se suministró información sobre daños en la moto ni su costo.

En la siguiente foto difundida por RCN Radio se ve una lesión de Rodríguez: