Rivales definidos para los equipos colombianos en la Copa Libertadores

Independiente Santa Fe se tendrá que medir con el ganador del duelo entre Macará de Ecuador y Deportivo Táchira de Venezuela.

Junior de Barranquilla hará lo propio ante el vencedor de la llave entre Montevideo Wanderers de Uruguay y Olimpia de Paraguay.

Entre tanto, Atlético Nacional quedó en el cuadrangular 2 junto a Bolívar de Bolivia, Colo Colo de Chile y Delfín de Ecuador.

Por su parte, Millonarios integrará el grupo 7 con Corinthians de Brasil, Independiente de Argentina y Deportivo Lara de Venezuela.

A continuación, todas las fases del torneo (los equipos que aparecen primero, serán locales en el encuentro de ida):

Primera fase previa

E1 – M. Wanderers (URU) vs. Olimpia (PAR)

E2 – Macará (ECU) vs. Dep. Táchira (VEN)

E3 – Or. Petrolero (BOL) vs. Universitario (PER)

Segunda fase previa

C1 – Ganador E2 vs. Santa Fe (COL)

C2 – Chapecoense (BRA) vs. Nacional (URU)

C3 – Ganador E3 vs. Wilstermann (BOL)

C4 – Carabobo (VEN) vs. Guaraní (PAR)

C5 – Ganador E1 vs. Junior (COL)

C6 – Chile 4 vs. Vasco da Gama (BRA)

C7 – Bandfield (ARG) vs. Ind. Del Valle (ECU)

C8 -S. Wanderers (CHI) vs. Melgar (PER)

Tercera fase previa

G1 – Ganador C1 vs. Ganador C8

G2 – Ganador C2 vs Ganador C7

G3 – Ganador C3 vs. Ganador C6

G4 – Ganador C4 vs. Ganador C5

Fase de cuadrangulares

Grupo 1

Gremio (BRA)

Cerro Porteño (PAR)

Defensor Sp. (URU)

Monagas (VEN)

Grupo 2

Atl. Nacional (COL)

Bolívar (BOL)

Colo Colo (CHI)

Delfín (ECU)

Grupo 3

Peñarol (URU)

Libertad (PAR)

The Strongest (BOL)

Atl. Tucumán (ARG)

Grupo 4

River Plate (ARG)

Emelec (ECU)

Flamengo (BRA)

Ganador 1

Grupo 5

Cruzeiro (BRA)

U. de Chile (CHI)

Racing (ARG)

Ganador 3

Grupo 6

Santos (BRA)

Estudiantes (ARG)

Real Garcilaso (PER)

Ganador 2

Grupo 7

Corinthians (BRA)

Independiente (ARG)

Millonarios (COL)

Dep. Lara (VEN)

Grupo 8

Boca Juniors (ARG)

Palmeiras (BRA)

Alianza Lima (PER)

Ganador 4