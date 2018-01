“Cardona me ofreció la camiseta 10; él sabe en dónde está parado”: Tévez

Carlos Tévez contó en el programa ‘Estudio Fútbol’, espacio del canal TyC Sports, que no esperaba que Edwin Cardona le ofreciera el número 10 para que jugara, pues es la camiseta que ha utilizado el colombiano desde que llegó al equipo argentino y el que en etapas anteriores usó Tévez, quien no lo aceptó.

“Estoy agradecido porque cuando un compañero viene y te ofrece la camiseta de él es porque te tiene mucho respeto y sabe en dónde está parado. La verdad, me sorprendió muchísimo. Pero me quiero retirar con mi camiseta, la 32, que me acompañó casi toda mi carrera”, apuntó.

Por otra parte, dijo que no será él el encargado de las pelotas paradas: “Si hay un tiro libre en la medialuna, patea Cardona”.

